Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
San Siro'da Hakan Çalhanoğlu sahnede: Barcelona'ya golünü attı | VİDEO

San Siro'da Hakan Çalhanoğlu sahnede: Barcelona'ya golünü attı | VİDEO

22:556/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci.
Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci.

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Barcelona ağlarını havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

3-3 berabere biten maçın rövanşında Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.


San Siro'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 2-0 Inter'in üstünlüğüyle sonuçlandı.


İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 45+1. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.


Topun başına geçen Çalhanoğlu, yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.


İşte Hakan Çalhanoğlu'nun attığı penaltı golü;


#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#Barcelona
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Azad Keşmir bölgesi nerede? Hindistan - Pakistan savaşta mı?