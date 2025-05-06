Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Barcelona ağlarını havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
3-3 berabere biten maçın rövanşında Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 2-0 Inter'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 45+1. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Topun başına geçen Çalhanoğlu, yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.