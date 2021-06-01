Hatayspor Selim Ilgaz'a veda etti

Geride bıraktığımız sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor'da Selim Ilgaz ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ilgaz'ın takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.
Oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Futbolcumuz Selim Ilgaz ile sözleşmemiz sona ermiştir.
Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/1Z7XRVrP2e
Futbolcumuz Selim Ilgaz ile sözleşmemiz sona ermiştir.