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Hatayspor Selim Ilgaz'a veda etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hatayspor Selim Ilgaza veda etti
Selim Ilgaz geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Geride bıraktığımız sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor'da Selim Ilgaz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ilgaz'ın takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.

Oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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