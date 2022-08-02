Spor Hatayspor Vargayı transfer etti
TRANSFER

Hatayspor Varga'yı transfer etti

Hatayspor, daha önce Kasımpaşa forması giyen 26 yaşındaki Macar futbolcu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hatayspor Vargayı transfer etti
Kevin Varga, Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Hatayspor, transfer çaışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme

Sezon başında Erzurum’da gerçekleştirilen kampı tamamlayan Hatayspor tamamen lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp uzun zamandır gündeminde olan Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu kendisini Hataysporlu yapan sözleşmeyi imzalarken, törene Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Daha önce Kasımpaşa forması giymişti

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Kevin Varga’ya bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

  • Kevin Varga, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 14 maçta 1 gol atmıştı.

Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de
SPOR
Ezgjan Alioski Fenerbahçe'de
Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

​Sıfır noktasında bulundu: Kat kat inşa edilmiş.
Kazananı olmaz

Kazananı olmaz

Rus lider Putin'den nükleer savaş uyarısı.
MSB duyurdu: Araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

​Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme.

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Siirt Pervari'de Eren Abluka 27 operasyonu.
30 dönümlük<br>araziyi kül ettiler

30 dönümlük
araziyi kül ettiler

​Çaldıkları kabloları yakmaya çalışıyorlardı.

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.

​ABD'nin Kentucky eyaletini sel felaketi vurdu.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.

​Filmler seyirciyle buluşsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.