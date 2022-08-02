Hatayspor Varga'yı transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Hatayspor, transfer çaışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme

Sezon başında Erzurum’da gerçekleştirilen kampı tamamlayan Hatayspor tamamen lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp uzun zamandır gündeminde olan Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu kendisini Hataysporlu yapan sözleşmeyi imzalarken, törene Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Daha önce Kasımpaşa forması giymişti

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Kevin Varga’ya bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kevin Varga, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 14 maçta 1 gol atmıştı.