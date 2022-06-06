Hızlı ve agresif oynayan bir Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni sezonda teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde farklı bir kimliğe bürünecek. Portekizli teknik adam, daha fazla koşan, mücadele eden, fiziksel anlamda diri, hareketli ve tempolu bir Fenerbahçe oluşturmak istiyor. Brezilya ekibi Flamengo’da görev yaparken rakip savunmaya güçlü bir şekilde pres yapan, savunma hattını orta sahaya çıkartan, rakibi kendi sahasında boğan ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışan bir takım oluşturan Jesus, aynı oyun felsefesini sarı lacivertli takıma da yerleştirmeyi hedefliyor.

Transfer listesi de oyun planına göre

Jesus, Fenerbahçe’ye pas oyunundan daha çok hızlı oynayan ve doğrudan kaleye giden, kazanırken de gösterişli ve göze hoş gelen bir futbol oynatmayı planlıyor. Portekizli teknik adamın transfer listesinde yer olan oyuncular da buna yönelik oyuncular. Jesus’un yönetime verdiği listede yer alan isimlerin oyunu zenginleştirecek, takımın performansını yükseltecek, hücum hattına destek sağlayan oyuncular.

REKLAM

"Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır"

Jesus daha önce yaptığı açıklamada, “Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarımda başarmak istediğim şey bu” ifadeleriyle oyun stratejisi hakkında bilgi vermişti.

Yorucu bir kamp bekliyor

Jorge Jesus oyuncuların fiziksel yapılarına önem veriyor. Bu nedenle sezon başı kampında Fenerbahçeli futbolcuları oldukça yoğun ve zorluk derecesi yüksek antrenmanların yer aldığı bir çalışma programı bekliyor. Tatilde olan futbolculara Portekizli çalıştırıcının ekibi tarafından hazırlanan aktif dinlenme programı gönderildi ve 13 Haziran’da başlayacak kampa hazır gelinmesi istendi. Jesus’un ekibinde yer alan yardımcı antrenör Marcio Sampolo fiziksel antrenörlük, yaralanmaların önlenmesi ve oyuncuların iyileşmesi üzerine uzman. Jesus yoğun antrenmanlarda olası sakatlıkların önüne geçmek için Sampolo ile birlikte antrenman programlarını belirleyecek.

SPOR Cristian Pavon'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması: "Şansı yok"

SPOR Jorge Jesus imzayı attı: "Para için gelmedim"