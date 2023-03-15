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Spor

İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun performansını konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen İtalyan takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınından da övgü aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:46 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Tecrübeli orta saha, eşleşmenin iki maçında da maçın adamı seçildi.

Tecrübeli orta saha, eşleşmenin iki maçında da maçın adamı seçildi.

Devler Ligi'nin son 16 turunda, Inter'in ilk maçta 1-0 yendiği Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmesi ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınında da yankı yarattı.


Corriere dello Sport: "Referans noktası"

UEFA'nın müsabaka sonunda "maçın en iyi oyuncusu" ödülüne layık gördüğü Çalhanoğlu'nun performansı Corriere dello Sport gazetesinden de en yüksek notu aldı. Gazete, Çalhanoğlu'na 7,5 puan vererek Inter takımında en iyi oynayan oyuncu olarak belirledi. Gazetedeki değerlendirmede, Çalhanoğlu'nun saha içinde tekniğiyle bir referans noktası olduğunu ve takımı iyi idare ettiği yer aldı.


Çalhanoğlu'nun maç içinde savunmada kapatılması ya da çoğalmak gereken yerde bittiğini, Inter'in topu kaptığında ise takımı hızlıca atağa kaldırmasıyla dikkati çektiği belirtildi.


La Gazzetta dello Sport: "Sıkıntılı anlarda takımı kurtarma"

Diğer bir köklü gazete La Gazzetta dello Sport ise maçta yaptığı kritik kurtarışlar sebebiyle Inter kalecisi Onana'ya 8 ile en yüksek puanı verirken, maçın iyileri arasında gösterdiği Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü. Gazete, milli futbolcunun takımı savunmadayken basit bir görev icra etmediğini, sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ve oyunu dikey olarak hızlı şekilde başlatma kapasitesini ortaya koyduğunu yazdı.


#Corriere dello Sport
#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#İtalyan spor basını
1 saat önce
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İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun performansını konuşuyor
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