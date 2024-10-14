İtalyanlardan İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

İtalya ile İsrail arasında oynanacak mücadele öncesi İtalyan taraftarlar, Filistin'e destek yürüyüşü organize etti. Polis şehirde önlemleri arttırırken stadyuma giden tüm yollar ve İsrail kafilesinin kaldığı otel bölgesi kırmızı alan ilan edildi.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup karşılaşmasında İtalya sahasında İsrail'i konuk edecek.
Mücadele öncesi kentte İtalyan taraftarlar tarafından Filistin destekli düzenlenecek yürüyüş için yoğun önlem alındı.
Udinese halkı, İsrail'in uyguladığı soykırımının sona ermesi ve FIFA'nın yaklaşımına tepki gösterdi.
İtalya polisi şehirde önlemleri arttırırken stadyuma giden tüm yollarda ve İsrail takımının kaldığı otel bölgesini kırmızı alan ilan etti.
Gelen haberlere göre, otel etrafının bir sığınak gibi barikatlar tarafından sarıldığı aktarıldı.