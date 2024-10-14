İtalyanlardan İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

Mücadele öncesi kentte İtalyan taraftarlar tarafından Filistin destekli düzenlenecek yürüyüş için yoğun önlem alındı.

İtalya polisi şehirde önlemleri arttırırken stadyuma giden tüm yollarda ve İsrail takımının kaldığı otel bölgesini kırmızı alan ilan etti.

Gelen haberlere göre, otel etrafının bir sığınak gibi barikatlar tarafından sarıldığı aktarıldı.