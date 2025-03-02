Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR’ı belli oldu

Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR’ı belli oldu

12:172/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Tomasz Kwiatkowski
Tomasz Kwiatkowski

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR'da görev yapacak isim belli oldu. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Kasımpaşa-Galatasaray maçını kim yönetecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Kasımpaşa-Galatasaray maçını kim yönetecek?

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.


Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi kim?

Mücadelede VAR’da Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Kwiatkowski’ye AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.




#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB EKYS 2025 soru ve cevapları yayımlandı mı?