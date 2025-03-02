Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR'da görev yapacak isim belli oldu. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Kasımpaşa-Galatasaray maçını kim yönetecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
Kasımpaşa-Galatasaray maçını kim yönetecek?
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.
Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi kim?
Mücadelede VAR’da Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Kwiatkowski’ye AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.