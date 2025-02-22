Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi

"Her zaman bir telefon uzağımızda olan şehrimizin büyüklerini anmadan geçemeyeceğim. Kayserispor'un bu birlik ve beraberliği son günlerde anlaşılıyor ki dışarıda rahatsızlık yaratmış. Biz bu birlik ve beraberliği bozmadan ilerleyeceğiz. Kayserispor bu şehrin en büyük markası, şehrin lokomotifi diyorsak bu kenetlenmeyi devam ettirmeliyiz. Son günlerde yakından izlediğimiz ve asaletimizden sustuğumuz bazı olaylar, dün akşamki açıklamalarla tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Buradan açıkça söylüyorum, Kayserispor, Konyaspor maçında hem oyun olarak hem de skor anlamında bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır. Kimse Kayserispor'un sinir uçlarıyla oynamasın. Kayserispor, şanlı, şerefli tarihinde olduğu gibi bugün de tertemiz, aynı şekilde yoluna devam etmektedir. Büyük lokmadır, yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenlere Kayserispor'un bundan önceki maçlarını izlemelerini tavsiye ediyorum. Buna da geçen yıl oynanan Konyaspor-Kayserispor maçıyla başlayabilirler."