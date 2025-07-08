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Kocaelispor'a Juventus'tan transfer: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kocaelispor'a Juventus'tan transfer: 3 yıllık sözleşme imzalandı

20:118/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
DHA
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Kocaelispor
Kocaelispor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Körfez ekibi, Juventus forması giyen Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.


Burunga Tesisleri'nde Boende, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”






#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
#Joseph Nonge Boende
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