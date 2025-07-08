Kocaelispor'a Juventus'tan transfer: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kocaelispor
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Körfez ekibi, Juventus forması giyen Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Burunga Tesisleri'nde Boende, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”
#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
#Joseph Nonge Boende