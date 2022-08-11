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Konya'nın umutlarını yıktı attığı gole sevinmedi

Konyaspor, Konferans Ligi rövanş maçında Vaduz karşısında beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Vaduz'un 3-1 öne geçtiği mücadelede golü atan Türk asıllı futbolcu Tunahan Çiçek sevinç gösterisinde bulunmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyanın umutlarını yıktı attığı gole sevinmedi
Tunahan Çiçek attığı golden sonra sevinmedi.

Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibi karşısında 3-1 yenik duruma düşen Konyaspor, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Maçta zeminin de futbolculara olumsuzluklar çıkardığı gözlemlenirken Tunahan Çiçek'in gole sevinmemesi sosyal medyada dikkat çekti.
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Attığı gole <br>sevinmedi

Attığı gole
sevinmedi

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