Konya'nın umutlarını yıktı attığı gole sevinmedi

Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.
1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibi karşısında 3-1 yenik duruma düşen Konyaspor, büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Maçta zeminin de futbolculara olumsuzluklar çıkardığı gözlemlenirken Tunahan Çiçek'in gole sevinmemesi sosyal medyada dikkat çekti.
GOL | 🇹🇷 A. Konyaspor 1 🆚 3 Vaduz 🇱🇮
⚽️ Tunahan 67'
🔹 Genel skor: 2 🆚 4 pic.twitter.com/X5qQmQkOex
GOL | 🇹🇷 A. Konyaspor 1 🆚 3 Vaduz 🇱🇮