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Kütahyaspor Ömer Faruk Sezgin ile yeniden anlaştı

Kütahyaspor Ömer Faruk Sezgin ile yeniden anlaştı

14:1924/06/2025, Salı
IHA
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Ömer Faruk Sezgin 1 yıl daha Kütahyaspor'da.
Ömer Faruk Sezgin 1 yıl daha Kütahyaspor'da.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Faruk Sezgin ile yeniden anlaşma sağladı. Başarılı forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olması temennisi dile getirildi. Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya da imzanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın "Kral" lakabını verdiği Ömer Faruk Sezgin’in yeni sezonda da mavi-lacivertli formayı giyecek olması, camiada memnuniyetle karşılandı.

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