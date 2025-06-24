Kütahyaspor Ömer Faruk Sezgin ile yeniden anlaştı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olması temennisi dile getirildi. Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya da imzanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.