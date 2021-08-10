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Lille antrenörü milli yıldıza hayran kaldı: Transfer dönemi kapanmadan almak istiyorlar

Geçtiğimiz sezonlarda Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan ve büyük bir bonservis bedelini kasasına koyan Trabzonspor, yetiştirdiği bir oyuncuyu daha transfer dönemi kapanmadan gönderebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lille antrenörü milli yıldıza hayran kaldı: Transfer dönemi kapanmadan almak istiyorlar
Lille Kaleci Antrenörü Carlos Pires.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılabilir. Bordo mavililerin file bekçisi için Fransa Lig 1 şampiyonu Lille devreye girdi.

Maignan'ın Milan'a satışı sonrasında kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen ve ilk maçta 3 gol yiyen Lille'de yeniden kaleci transferi gündeme geldi. Listedeki isimleri masaya yatıran Fransız ekibinde kaleci antrenörü Carlos Pires'in Uğurcan Çakır'a hayran kaldığı ve 'olumlu' rapor verdiği aktarıldı.

Lille kulübünün transfer için oyuncunun bonservis bilgilerini Trabzonspor'a sorduğu ve önümüzdeki günlerde bir yöneticinin Türkiye'ye gelerek pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin Uğurcan Çakır'dan 20 milyon euro bonservis beklediği belirtiliyor.

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