Başakşehir'in milli futbolcusu Mahmut Tekdemir, kulübüyle yaşadığı şampiyonluk başarısını canlı yayında anlattı. Tekdemir'in kulüpteki ilk gününde yaşadıkları ise herkesi duygulandırdı.

Tecrübeli futbolcunun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Yayında konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan futbolcu, "Şampiyon olduktan sonra 16 sene önce, kulübe ilk girdiğim an aklıma geldi. Ayakkabım yırtıktı, onu içine sokardım. Kimse görüp benimle alay etmesin diye." ifadelerini kullandı.

Mahmut Tekdemir'in yaşadığı duygusal anları izlemek için tıklayın;

00:51 dk 25 Temmuz 2020 Yeni Şafak ​Mahmut Tekdemir'in gözyaşları: Başakşehir'deki ilk günü herkesi duygulandırdı Başakşehir'in milli futbolcusu Mahmut Tekdemir, şampiyonluk başarısını anlattığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Tekdemir'in takımındaki ilk gününü anlattığı anlar izleyen herkesi duygulandırdı.