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Makaralı Yay Karışık Milli Takımı'ndan dünya rekoru

Makaralı Yay Karışık Milli Takımı'ndan dünya rekoru

12:269/05/2025, Cuma
AA
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Finale yükselen Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, yarın altın madalya maçına çıkacak.
Finale yükselen Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, yarın altın madalya maçına çıkacak.

Çin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, dünya rekoru kırdı.

Dünya Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Şanghay kentinde sürüyor.


Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'un yer aldığı milli takım, makaralı yay karışık takımlar kategorisinin olimpiyatlara dahil edilmesinin ardından dünya rekoruna imza attı.


Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasında, "Makaralı Yay Karışık Milli Takımımız, daha önce 9 X 160 tam puanla Danimarka'ya ait rekoru, 10 X 160 tam puan atarak kırmıştır." denildi.


Finale yükselen Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, yarın altın madalya maçına çıkacak.

#Makaralı Yay Karışık Milli Takımı
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