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Spor

ÖZET | Manchester City 1-0 Arsenal

İngiliz futbolunun iki devi Manchester City ve Arsenal, Federasyon Kupası'nın 4. turunda karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı. Bu maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:22 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jack Grealish ve Nathan Ake'nin gol sevinci

Jack Grealish ve Nathan Ake'nin gol sevinci

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Premier Lig'in lideri Arsenal'ı sahasında 1-0 yenerek adını 5. tura yazdıran takım oldu.


İlk yarı gol sesi çıkmadı

Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresinde karşılıklı pozisyonlar olsa gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.


Manchester City, tek golle bir üst tura yükseldi.

İkinci yarıda baskısını arttıran Pep Guardiola'nın öğrencileri, müsabakanın 64. dakikasında Jack Grealish'in pasında savunma oyuncusu Nathan Ake'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Manchester City Federasyon Kupası'nda adını 5. tura yazdıran takım oldu.


Manchester City-Arsenal maçının özeti;



#İngiltere Federasyon Kupası
#Manchester City
#Arsenal
39 minutes ago
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ÖZET | Manchester City 1-0 Arsenal
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