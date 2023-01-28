Manchester City

Katar Dünya Kupası H grubu son maçında Gana'yı 2-0 mağlup etmesine karşın elenen Uruguay'da maç sonu hakem Daniel Siebert'e tepki gösterilmiş. Bitiş düdüğü sonrası Muslera, Gimenez, Godin ve Cavani Alman hakemin etrafını sarmış hatta itmeye varan dozu yüksek tepkiler verilmişti. FIFA'nın kararı belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.