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Jack Grealish ve Nathan Ake'nin gol sevinci
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Premier Lig'in lideri Arsenal'ı sahasında 1-0 yenerek adını 5. tura yazdıran takım oldu.
Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresinde karşılıklı pozisyonlar olsa gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıda baskısını arttıran Pep Guardiola'nın öğrencileri, müsabakanın 64. dakikasında Jack Grealish'in pasında savunma oyuncusu Nathan Ake'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Manchester City Federasyon Kupası'nda adını 5. tura yazdıran takım oldu.