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Meksika'da büyük şok: Aynı takımdan 22 kişi koronavirüse yakalandı

Meksika'da büyük şok: Aynı takımdan 22 kişi koronavirüse yakalandı

Meksika ekibi Cruz Azul'de kadın takımından 14, erkek takımından ise 8 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle Meksika Ligi iptal eidlmişti.

Koronavirüs nedeniyle Meksika Ligi iptal eidlmişti.

Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cruz Azul Kulübü, futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

  • Meksika'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen Josef de Souza koronavirüse yakalandı. Souza'nın çocuğunun doğumu için gittiği ülkesi Brezilya'da virüse yakalandığı belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 gün boyunca karantinada kalacağı kaydedildi.Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe, Josef de Souza için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılana açıklamada, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Josef de Souza Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

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