Spor Menajeri açıkladı Efsane isim Beşiktaşın hocası olmak istiyor
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Menajeri açıkladı: Efsane isim Beşiktaş'ın hocası olmak istiyor

Beşiktaş forması giyen en kariyerli futbolculardan biri olan Guti'nin siyah-beyazlı takımı çalıştırmak istediği açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Menajeri açıkladı: Efsane isim Beşiktaşın hocası olmak istiyor
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmiyor.

Kariyerinde Beşiktaş forması giyen ve bir dönem yardımcı antrenör olarak çalışan Guti Hernandez'in, teknik direktör olarak siyah-beyazlı takıma dönmek istediği öğrenildi.

"Teklif gelirse uçağa atlayıp hemen gelir"


İspanyol futbol adamının menajeri Marco Kırdemir, TV100'e yaptığı açıklamada, "Guti, Türkiye'yi çok seviyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor. Real Madrid'den sonra Beşiktaş'ta oynadı. Ciddi anlamda Beşiktaş'ı çok seviyor. Çok yakından Beşiktaş'ı takip ediyor. Eğer bir teklif gelirse gözünü kırpmadan uçağa atlayıp gelir" dedi.

Beşiktaş formasıyla 40 maça çıkan Guti, 12 gol atarken 14 de asist yapmıştı.
Beşiktaş formasıyla 40 maça çıkan Guti, 12 gol atarken 14 de asist yapmıştı.

Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı

Real Madrid'in efsane futbolcuları arasında yer alan Guti, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ta oynamıştı. Kramponlarını astıktan sonra siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan 45 yaşındaki Guti, daha sonra İspanyol ekibi Almeria'yı çalıştırmıştı.

Guti, İlhan Mansız ile birlikte Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer almıştı.
Guti, İlhan Mansız ile birlikte Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer almıştı.

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