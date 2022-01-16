Menajeri açıkladı: Efsane isim Beşiktaş'ın hocası olmak istiyor

Kariyerinde Beşiktaş forması giyen ve bir dönem yardımcı antrenör olarak çalışan Guti Hernandez'in, teknik direktör olarak siyah-beyazlı takıma dönmek istediği öğrenildi.
"Teklif gelirse uçağa atlayıp hemen gelir"
İspanyol futbol adamının menajeri Marco Kırdemir, TV100'e yaptığı açıklamada, "Guti, Türkiye'yi çok seviyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor. Real Madrid'den sonra Beşiktaş'ta oynadı. Ciddi anlamda Beşiktaş'ı çok seviyor. Çok yakından Beşiktaş'ı takip ediyor. Eğer bir teklif gelirse gözünü kırpmadan uçağa atlayıp gelir" dedi.
Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı
Real Madrid'in efsane futbolcuları arasında yer alan Guti, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ta oynamıştı. Kramponlarını astıktan sonra siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan 45 yaşındaki Guti, daha sonra İspanyol ekibi Almeria'yı çalıştırmıştı.