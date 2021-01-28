Mısır'ın eski yıldızı Ahmed Mido'dan Galatasaray'a transfer müjdesi

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi karmaşık bir hal almıştı. Mısırlı golcünün transferinin ilk aşamada bittiği söylenmiş ancak sonrasında Fransız kulübü Saint-Étienne'in bu transferde ön plana çıktığı aktarılmıştı.

Mısır'dan ve Fransa'dan gelen son bilgiler Galatasaray'ın oyuncunun transferi için Zemalek ile anlaştığı yönünde. Mısır'ın önemli basın yayın organları Mostafa Mohamed'in 2 milyon dolar kiralama bedeli + 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla sarı kırmızılılara transfer olduğunu iddia etti.

Mohamed'in transfer sürecine ilişkin efsane futbolculardan Ahmed Mido ise Galatasaraylılara müjde gibi bir açıklama yaptı. Zemalek kulübünden yetişen ve Mısır kulübünde neler yaşandığına hakim olan Mido, Mohamed'in Saint-Étienne'e gitmeyeceğini ve Avrupa kupalarında daha başarılı bir takıma transfer olacağını duyurdu.

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