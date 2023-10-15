Montella'nın sürpiz yıldızından Letonya maçında harika gol

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün gol sevinci.
A Milli Takımımızın Letonya ile oynadığı maçta Yunus Akgün harika bir gol attı. 23 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlıların EURO 2024 bileti almak için kazanması gereken mücadelede takımımızı 1-0 öne geçirdi.
Vincenzo Montella'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcunun attığı gol, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan milli oyuncu attığı golün ardından Montella'nın futbolculuk dönemindeki gol sevincini taklit etti.
Yunus Akgün, yaz transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekiplerinden Leicester City'e transfer olmuştu.