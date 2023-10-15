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Spor

Montella'nın sürpiz yıldızından Letonya maçında harika gol

Vincenzo Montella'nın Letonya maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Yunus Akgün şık bir gole imza attı. Ay-Yıldızlılar bu golle Letonya karşısında 1-0 öne geçti.

23:18 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün gol sevinci.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün gol sevinci.

A Milli Takımımızın Letonya ile oynadığı maçta Yunus Akgün harika bir gol attı. 23 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlıların EURO 2024 bileti almak için kazanması gereken mücadelede takımımızı 1-0 öne geçirdi.

Vincenzo Montella'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü futbolcunun attığı gol, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan milli oyuncu attığı golün ardından Montella'nın futbolculuk dönemindeki gol sevincini taklit etti.

Yunus Akgün, yaz transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekiplerinden Leicester City'e transfer olmuştu.




#Türkiye
#Letonya
#Yunus Akgün
1 saat önce
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