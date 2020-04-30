SÜPER LİG

Muslera’ya talip var: Arjantin ekibi Cimbom'un kapısını çalacak

9 sezondur Galatasaray’da bir çok başarıya imza atan Uruguaylı kaleciye Boca Juniors talip oldu. Arjantin ekibi, iki kalecisinin de sözleşmesinin sona ermesinden dolayı boşluğu Muslera ile doldurmayı planlıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’ya Arjantin’den talip var. Arjantin Superliga ekiplerinden Boca Juniors, tecrübeli kaleciyi transfer etmek istiyor. Arjantin ekibinin as kalecisi Esteban Andrada sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Boca Juniors’un, yedek kalecisi Marcos Diaz’ın da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sebeple kaleci arayışlarına başlayan Arajantin ekibi, aradığı ismi Galatasaray’da buldu. Boca Juniors, sarı-kırmızılı takımın 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Muslera’yı transfer etmek için girişimlerde bulunacak. Boca Juniors ile efsaneleşen eski futbolcu ve şu anda kulübün 2. Başkanlığı’nı üstlenen Juan Roman Riquelme, takımın eldivenlerini Uruguaylı kaleci Muslera’ya teslim etmek istiyor. 9 sezondur formasını giydiği Galatasaray’la sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Muslera bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 34 resmi maça çıktı. Uruguaylı kaleci bu maçlarda 34 gol yerken; 15 kez kalesini gole kapattı.

Bruma için bekleyiş sürüyor

  • Bruma’nın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği futbolcusu hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi. Balde açıklamasında, “Bruma’nın hedefi PSV’de kendisini kanıtlamak” diye konuştu. Galatasaray iddialarının ise hiç kulağına dahi gelmediğini söyleyen Balde, 25 yaşındaki oyuncunun PSV’de kalmasını beklediğini söyledi.

Yasir Subaşı: Ligi iyi yerde tamamlayacağız
Yasir Subaşı: Ligi iyi yerde tamamlayacağız

Yasir Subaşı, "Karantina günlerini ben de kulübümün verdiği programları doğrultusunda gerek sahada düz koşu yaparak gerek salonda fiziksel çalışmalar yaparak sürdürüyorum. Bunların dışında filim izleyerek, kitap okuyarak ve ailemle sık sık telefonla görüşerek hasret gideriyorum. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Mecbur olmadıkça da dışarı çıkmıyorum” dedi.Ligin devam etmesi durumunda kalan 8 maçta en iyi şekilde mücadele edeceklerini ve kümede kalmayı başaracaklarını söyleyen Yasir Subaşı, “Ligin ilk yarısında yaşadığımız maddi ve manevi problemlerden ötürü inişli çıkışlı performans sergiledik. Ama artık önümüze bakıyoruz. Ligin devam etmesi durumunda iyi bir hazırlık dönemi geçirip ikinci yarıda çıkışımızı sürdürmek ve puan veya puanlar alarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Lige iyi başlamadık ama iyi bitireceğimize inanıyorum. Sonuna kadar mücadele ederek ligde kalan taraf olmak istiyoruz" açıklaması yaptı.Taraftarın desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade eden Subaşı, “Taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımız, bizi sonuna kadar desteklemeye devam etsin. Daha önce de olduğu gibi ligin başlamasıyla birlikte bizi desteklemeye devam etsinler. Bize inansınlar. Bizim için onların desteği çok önemli” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.