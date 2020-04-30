Muslera’ya talip var: Arjantin ekibi Cimbom'un kapısını çalacak

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’ya Arjantin’den talip var. Arjantin Superliga ekiplerinden Boca Juniors, tecrübeli kaleciyi transfer etmek istiyor. Arjantin ekibinin as kalecisi Esteban Andrada sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Boca Juniors’un, yedek kalecisi Marcos Diaz’ın da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sebeple kaleci arayışlarına başlayan Arajantin ekibi, aradığı ismi Galatasaray’da buldu. Boca Juniors, sarı-kırmızılı takımın 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Muslera’yı transfer etmek için girişimlerde bulunacak. Boca Juniors ile efsaneleşen eski futbolcu ve şu anda kulübün 2. Başkanlığı’nı üstlenen Juan Roman Riquelme, takımın eldivenlerini Uruguaylı kaleci Muslera’ya teslim etmek istiyor. 9 sezondur formasını giydiği Galatasaray’la sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Muslera bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 34 resmi maça çıktı. Uruguaylı kaleci bu maçlarda 34 gol yerken; 15 kez kalesini gole kapattı.

Bruma için bekleyiş sürüyor

Bruma’nın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği futbolcusu hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi. Balde açıklamasında, “Bruma’nın hedefi PSV’de kendisini kanıtlamak” diye konuştu. Galatasaray iddialarının ise hiç kulağına dahi gelmediğini söyleyen Balde, 25 yaşındaki oyuncunun PSV’de kalmasını beklediğini söyledi.