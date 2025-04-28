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Nazon kritik maçta yok

Nazon kritik maçta yok

10:0728/04/2025, Pazartesi
IHA
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Nazon, bu sezon 4'üncü kez sarı kart gördü.
Nazon, bu sezon 4'üncü kez sarı kart gördü.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’da Duckens Nazon, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Duckens Nazon cezalı duruma düştü.


Rizespor ile oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında sarı kart gören Nazon, ligin 34. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.


Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 29 maçta 4 kez sarı kart gören Duckens Nazon, 6 gol kaydetti.





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