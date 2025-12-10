Nene: Hedefimiz 3 puan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında yarın TSİ 23.00’te deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlarken, futbolculardan Dorgeles Nene, Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Hücum oyuncularının bu sezon gol katkısındaki eleştirilerin olmasına yönelik Nene, "Şunun altını çizebilirim; bu tip eleştiriler daima önemlidir. Aşama kaydedip, geliştirebilirsiniz. Ben de kendi adıma maksimumu vermeye çalışıyorum. Daha iyisini takım olarak gerçekleştirebilme kanaatindeyim" şeklinde konuştu.





"Amacımız 3 puanı alabilmek"





Brann karşılaşmasının soğuk havada oynanacağıyla ilgili konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Farklı iki hava koşulundan söz ediyoruz. Elbette adapte olmamız gerekiyor. İki takım da soğuk havada mücadele edecek. Amacımız 3 puanı alabilmek, bu anlamda da takım olarak mücadele edeceğiz. Kadroda sakat olan oyuncular var. Biz birlikte kalacağız ve orada en iyisini ortaya koyacağız. Listede olmayan ve sakat olan oyuncular da bizleri destekleyeceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.





"Kendimi sol kanatta daha rahat hissediyorum"





Takımda hangi kanatta oynamasının kendisi için iyi olduğuyla ilgili soruya Malili futbolcu, "Kendimi sol kanat olarak daha konforlu ve rahat hissediyorum. Hocam sağda da oynatsa, solda da oynatsa her zaman en iyisini ortaya koymak zorundayım. Nerede olursam olayım katkı vermeye çalışıyorum" diye cevap verdi.





"Her zaman konsantre kalmaya çalışıyorum"





Fenerbahçe’nin basketbol maçlarına gittiğinin hatırlatılması üzerine Dorgeles Nene, "Ben basketbolu seviyorum. Seyrederken keyif alıyorum" ifadelerini kullandı. Performansının hangi seviyede olduğunu da açıklayan Nene, "Her zaman konsantre kalmaya çalışıyorum, bireysel anlamda ve kolektif anlamda. Her zaman da bu böyle olacak. İşimi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.















