Tedesco açıkladı: Yıldız isim maçta yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde Brann ile oynayacak kritik mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, Asensio’nun kadroda yer almayacağını, hücum planını ise En-Nesyri ve Talisca üzerinden kuracağını söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta karşılaşması için Norveç temsilcisi Brann’a konuk olmaya hazırlanırken teknik direktör Domenico Tedesco maç öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Norveç iklimi, rakibin hazırlık süreci ve takımın mevcut durumu hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapan Tedesco, kadro tercihlerini de açıkladı.
Tedesco, Brann’ın karşılaşmaya uzun süredir hazırlandığını belirterek rakiplerinin agresif ve kompakt bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağını söyledi. Norveç’teki fiziksel koşulların mücadeleyi daha da zorlaştırabileceğini aktaran teknik adam, “Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenip çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç’teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak” dedi.
Tedesco, sakatlığı bulunan Asensio’nun Brann deplasmanında forma giyemeyeceğini açıkladı. Oyuncunun dönüş tarihine ilişkin olarak ise “Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik direktör, Becao’nun kadro dışında kalmasıyla ilgili soruya takım içi bütünlüğü vurgulayarak şu cevabı verdi:
“Samandıra’da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli.”
Tedesco En-Nesyri’nin Avrupa maçlarında etkili olduğunu hatırlatarak hücum hattının yine yıldız golcüye emanet edeceğini açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, “Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz En-Nesyri. Pek çok maçta çözüm En-Nesyri oldu. Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Avrupa Ligi maçlarına hep En-Nesyri ile başladık. Yarın En-Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız” diye konuştu.
Takımdaki eksiklere değinen Tedesco, "Edson Alvarez'in de bileğinde bir ağrısı var. Szymanski de dizinde ağrı hissetti. Bartuğ da listede olmadığı için yarın bizimle olamayacak. Yarın yedek kulübesinde 4 oyuncumuz olacak" dedi.