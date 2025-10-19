Yeni Şafak
Osman Zeki Korkmaz: Görevimin başındayım

17:1919/10/2025, Pazar
IHA
Osman Zeki Korkmaz'ın 11 maçta 1.45 puan ortalaması bulunuyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, görevinin başında olduğunu belirterek, "Sivasspor gibi bir kulübün teknik adamı kulüpten bu şekilde ayrılmaz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.


Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Keçiören zor bir deplasman. Ligin iyi takımlarından biri. Bence onlar da sezon başından beri beklentilere tam anlamıyla cevap alamadı. Onlar için de bizim için de kritik bir maçtı. Maça iyi başlayan taraftık ki belki ilk 10 dakika içinde maçı bitirebilirdik, bulduğumuz net pozisyonlarla. Futbolda bu da var. Pozisyona girdiğinizde değerlendiremediğiniz zaman rakip de biraz ayılmaya başlıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Ezeh üzerinden çok zorladılar. Pozisyon verme konusunda cömert değildik, bencildik. Savunma alışkanlığımız devam ediyor. Son 10 gündür hücum aksiyonları hakkında çalışmaya devam ediyorduk. Ceza sahasında daha fazla kalabalıklaşıyoruz ama ceza sahası etrafına geldiğimiz zaman da atakları bitirmemiz gerekiyor. Bu anlamda bunlara daha fazla çalışıp, yolumuza devam edeceğiz. Taraftarın isteklerini, arzularını ve reaksiyonlarını anlıyorum. Geçen maçta dediğim gibi onları dinlemeyeceğim. Görevimin başındayım, ne yaptığımı biliyorum. Sivasspor gibi bir kulübün teknik adamı kulüpten bu şekilde ayrılmaz" diye konuştu.





#Sivasspor
#Osman Zeki Korkmaz
#Ankara Keçiörengücü
