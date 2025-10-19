Yeni Şafak
Keçiörengücü'nde beraberlik üzüntüsü

17:1319/10/2025, Pazar
IHA
Sedat Ağçay, takımın başında çıktığı 17 maçta 1.18 puan ortalaması tutturdu.
Sedat Ağçay, takımın başında çıktığı 17 maçta 1.18 puan ortalaması tutturdu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Sivasspor karşısında üstün oynamalarına rağmen 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.


Maçın düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Üzgünüz, genel anlamıyla üstün oynadığımız bir maç. İkili mücadele, topla oynama, pas yapma sayısı, isabetli orta... Diouf ve Ezeh ile yakaladığımız net pozisyonlar ama sonuç yok. Bunun için çok üzgünüz. Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle şans verdiğimiz oyuncularımız beni çok memnun etti" ifadelerini kullandı.





