Fenerbahçe'de gösterdiği performansla orta sahanın değişmezi olan Ozan Tufan yorulmak bilmiyor. Başarılı orta saha oyuncusu, biri kupa mücadelesi olmak üzere 19 günde 6 maça çıktı. Yoğun maç temposuna rağmen yorulmak bilmeyen milli futbolcu, dayanıklılık ve kuvvet açısından takımın en iyileri arasında yer aldı.

Ozan Tufan, koşu mesafesinde de takımın en fazla koşan isimlerinden. Başarılı futbolcu, Karagümrük karşısında ilk yarıda yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

AA Ozan Tufan'ın Karagümrük maçında rakibiyle mücadelesi.

Gustavo'nun boşluğunu kapatıyor

Ozan Tufan, sakatlığı bulunan Luiz Gustavo’nun yokluğunda da orta sahada daha fazla sorumluluk alıyor. Ön liberoda görev yapan Ozan, performansıyla Brezilyalı futbolcunun eksikliğini hissettirmemeye çalışıyor. Teknik heyet de Gustavo’nun yokluğunda adeta milli futbolcunun üzerine titriyor.

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Ozan Tufan geride kalan haftalarda sadece 2 maç kaçırdı. Birinde cezalı olduğu için oynamadı, diğerinde ise koronavirüse yakalandığı için forma giymedi.