Spor Ozan Tufan yorulmak bilmiyor
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Ozan Tufan yorulmak bilmiyor

Gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez oyuncularından olan Ozan Tufan, bu sezon sadece iki maç kaçırdı. Milli futbolcu dayanıklılık ve kuvvet açısından da takımın en iyileri arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Ozan Tufan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla orta sahanın değişmezi olan Ozan Tufan yorulmak bilmiyor. Başarılı orta saha oyuncusu, biri kupa mücadelesi olmak üzere 19 günde 6 maça çıktı. Yoğun maç temposuna rağmen yorulmak bilmeyen milli futbolcu, dayanıklılık ve kuvvet açısından takımın en iyileri arasında yer aldı.

Ozan Tufan, koşu mesafesinde de takımın en fazla koşan isimlerinden. Başarılı futbolcu, Karagümrük karşısında ilk yarıda yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

AA
Ozan Tufan'ın Karagümrük maçında rakibiyle mücadelesi.

Gustavo'nun boşluğunu kapatıyor

Ozan Tufan, sakatlığı bulunan Luiz Gustavo’nun yokluğunda da orta sahada daha fazla sorumluluk alıyor. Ön liberoda görev yapan Ozan, performansıyla Brezilyalı futbolcunun eksikliğini hissettirmemeye çalışıyor. Teknik heyet de Gustavo’nun yokluğunda adeta milli futbolcunun üzerine titriyor.

  • Ozan Tufan geride kalan haftalarda sadece 2 maç kaçırdı. Birinde cezalı olduğu için oynamadı, diğerinde ise koronavirüse yakalandığı için forma giymedi.

Ozan Tufan'dan yol ortasında sürpriz
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Ozan Tufan'dan yol ortasında sürpriz
Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, takım arkadaşı Volkan Demirel'e yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.

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