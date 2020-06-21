SÜPER LİG

Pedro Henrique'den gol sonrası ırkçılığa karşı mesaj

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçı eylem ve söylemlere tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Henrique gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Henrique gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor’da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, ırkçılığa tepki gösterdi.

Maçın ilk yarısında takımının ilk golünü attıktan sonra takım arkadaşları Djedje ve Mensah’ı yanına alarak elini yumruk yapıp havaya kaldıran Pedro Henrique, Amerika’da yaşanan ırkçılık olaylarına tepkisini ifade etti. Pedro Henrique, maç sonrasında da "Brezilya’da farklı renkten insanlarla büyüdüm. Her renkten arkadaşım var. Irkçılık kabul edilemez bir durum. Bugün takımdaki en iyi arkadaşlarımdan Djedje ve Menhsah ile birlikte ırkçılığa tepki göstermek adına böyle bir sevinç yaptım" dedi.

Golü ile ilgili olarak da konuşan Pedro Henrique, "Genelde gollerim sağ ayak ile oluyor ama bu kez sol ayak ile yaptım ve bu da benim için ilginç bir gol oldu. Çok iyi bir vuruş yaptım. Takımıma gol kazandırdığım için mutluyum" açıklaması yaptı.

Henrique attığı gol sonraso Djedje ve Mensah ile birlikte ellerini yumruk yaparak havaya kaldırdı.
Henrique attığı gol sonraso Djedje ve Mensah ile birlikte ellerini yumruk yaparak havaya kaldırdı.

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