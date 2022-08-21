Spor Dimitris Pelkas Hull City için İngiltereye gidiyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Dimitris Pelkas Hull City için İngiltere'ye gidiyor

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, Hull City'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Pelkas için Hull City ile anlaşma sağlarken, Yunan oyuncunun da İngiltere'ye gitmeyi kabul ettiği ve bu hafta içinde İngiltere'de olacağı öğrenildi. Pelkas, Hull City transferinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelkas transfer oldu mu? Hull City Pelkas için Fenerbahçeye bonservis ödeyecek mi?
Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncular kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe Pelkas'ın transferi için Hull City ile anlaşma sağladı.

Pelkas transfer oldu mu?

Fenerbahçe'nin 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Fenerbahçe Pelkas için Hull City ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncunun da İngiliz ekibinin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Hull City Pelkas için Fenerbahçe'ye bonservis ödeyecek mi?

Fenerbahçe, Pelkas'ı Hull City'ye kiralık olarak gönderiyor. Yapılan anlaşma gereği oyuncunun satın alma opsiyonu İngiliz ekibinde bulunuyor. Anlaşma şartları gerçekleşirse, sezon sonunda Pelkas bonservisi ile Hull City'ye transfer olacak.
  • Geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada süre alan Dimitris Pelkas, 5 gol kaydetti. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fakat Pelkas'ın sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Hull City yolcusu
SPOR
Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Hull City yolcusu

Son ana kadar Maxi Gomez
SPOR
Son ana kadar Maxi Gomez

Dokunan yandı

Dokunan yandı

109 bin lira ödeyecek.
Zengin tüccarlar vepadişahlar için yapılmıştı

Zengin tüccarlar ve
padişahlar için yapılmıştı

​Şimdi binlerce turist akın edecek.
Rusyayı sarsan şüpheli ölüm: Duginin kızının bulunduğu araçta patlama

​MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyonu.

​Zelenski'den Kırım açıklaması.

​Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı.

Güneş altında mesai zorlu ama hasat 'tatlı'.

Bakan Soylu: İhmal kasıt her ne ise tetkik edilecek.

​Polis Memuru Yahya Ergin'in şehit oldu.

MSB, Ukrayna'dan toplam dört geminin hareket ettiğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.