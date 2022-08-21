Dimitris Pelkas Hull City için İngiltere'ye gidiyor

Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncular kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Dimitris Pelkas ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe Pelkas'ın transferi için Hull City ile anlaşma sağladı.

Pelkas transfer oldu mu?

Fenerbahçe'nin 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Fenerbahçe Pelkas için Hull City ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncunun da İngiliz ekibinin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Hull City Pelkas için Fenerbahçe'ye bonservis ödeyecek mi?

Fenerbahçe, Pelkas'ı Hull City'ye kiralık olarak gönderiyor. Yapılan anlaşma gereği oyuncunun satın alma opsiyonu İngiliz ekibinde bulunuyor. Anlaşma şartları gerçekleşirse, sezon sonunda Pelkas bonservisi ile Hull City'ye transfer olacak.

Geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada süre alan Dimitris Pelkas, 5 gol kaydetti. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fakat Pelkas'ın sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

SPOR Fenerbahçeli Dimitris Pelkas Hull City yolcusu

SPOR Son ana kadar Maxi Gomez