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Spor

Rıdvan Dilmen: Icardi'ye şapka çıkarıyorum

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin dünyada gördüğü en iyi 5 santrfordan biri olduğunu söyledi.

11:32 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Icardi, Galatasaray'ı Trabzonspor karşısında galibiyete taşıdı.

Icardi, Galatasaray'ı Trabzonspor karşısında galibiyete taşıdı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların gollerini atan Mauro Icardi'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Dilmen, Arjantinli golcünün dünya futbol okullarında ders olarak gösterilebileceğini ifade etti.


Rıdvan Dilmen'in Icardi'yle ilgili TV8,5'ta yaptığı değerlendirmeler şöyle:


"Sabaha kadar Icardi konuşsam doymam"

"Eski bir futbolcu olarak Icardi'ye şapka çıkarırım bugün. Böyle bir karakter, böyle bir santrafor izliyoruz ligimizde. Icardi annesinden futbolcu doğmuş. Oyun zekası, bilgisi üst düzey. Sabaha kadar Icardi konuşsam doymam."



"Ders olarak gösterilebilir"

"Ofsayta zor düşüyor, milimle üçüncü golü atıyordu. Dünyadaki futbol okullarında, bir santrfor nasıl oynamalı, sırtı dönük bir santrafor nasıl oynar, nasıl pozisyon alınır, araya top atıldığında nasıl pozisyon alınır diye ders olarak gösterilebilir."




"En iyi 5 santrfordan biri"

"Icardi'nin hedefini daha yukarıya koyabileceğini söyledim. PSG veya Inter falan yaptı ama daha büyük hedefleri olabilirdi bu yetenekle. Galatasaray da bir hedeftir oyuncu için ama demek istediğim farklı. Kusursuz bir santrfor. Dünya futbolunda gördüğüm en iyi 5 santrfordan biri."








#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Rıdvan Dilmen
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