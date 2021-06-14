Robin Yalçın kariyerine Almanya'da devam edecek

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a transfer olan orta saha oyuncusu Robin Yalçın, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı bildirildi.
Konuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Robin’in Almanya’da tatilde olduğu öğrenildi.
- Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yeniden anlaşmak istediği ancak ailesinin istediği üzerine Almanya’da futbol hayatına devam edecek olan Robin, bu sezon Sivasspor’da toplam 43 maça çıktı. Robin, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 2 de asist kaydetti.