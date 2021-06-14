Spor Robin Yalçın kariyerine Almanyada devam edecek
TRANSFER

Robin Yalçın kariyerine Almanya'da devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Robin Yalçın ile devam edilmeyeceği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Robin Yalçın kariyerine Almanyada devam edecek
Robin Yalçın Türkiye'de Sivasspor'un dışında Yeni Malatyaspor ve Rizespor formalarını da giymişti.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a transfer olan orta saha oyuncusu Robin Yalçın, oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Robin’in Almanya’da tatilde olduğu öğrenildi.


  • Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yeniden anlaşmak istediği ancak ailesinin istediği üzerine Almanya’da futbol hayatına devam edecek olan Robin, bu sezon Sivasspor’da toplam 43 maça çıktı. Robin, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 2 de asist kaydetti.

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