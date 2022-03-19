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Sadık Çiftpınar çılgına döndü, sahayı terk etmek istedi

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlardan gelen tepkiler üzerine sahayı terk etmek istedi. Tecrübeli futbolcu, sahada kalmaya güçlükle ikna edilebildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadık Çiftpınar çılgına döndü, sahayı terk etmek istedi
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi ekibin oyuncusu Sadık Çiftpınar, yenilen ikinci golün ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Topu ayağına aldığında ıslıklanan tecrübeli oyuncu, tribünlere el kol hareketi yaparak isyan etti.

Sinirlerine hakim olamayan Sadık, sahayı terk etmek istedi. Kasımpaşalı futbolcular ve takım arkadaşları 29 yaşındaki oyuncuyu sahada kalmaya güçlükle ikna etti.

Yeni Malatyaspor teknik heyetine değişiklik işareti yapan Sadık Çiftpınar, 80. dakikada ıslıklar arasında oyundan çıktı.

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