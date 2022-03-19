Sadık Çiftpınar çılgına döndü, sahayı terk etmek istedi

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.
Ev sahibi ekibin oyuncusu Sadık Çiftpınar, yenilen ikinci golün ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Topu ayağına aldığında ıslıklanan tecrübeli oyuncu, tribünlere el kol hareketi yaparak isyan etti.
Sinirlerine hakim olamayan Sadık, sahayı terk etmek istedi. Kasımpaşalı futbolcular ve takım arkadaşları 29 yaşındaki oyuncuyu sahada kalmaya güçlükle ikna etti.
Yeni Malatyaspor teknik heyetine değişiklik işareti yapan Sadık Çiftpınar, 80. dakikada ıslıklar arasında oyundan çıktı.
İşte o anlar:
👏 Tribünlerin tepkisi sebebiyle kenara gelmek isteyen Sadık Çiftpınar'a her iki takımın futbolcularından da destek geldi! #YMSvKSP pic.twitter.com/RDFJMRMtbn
👏 Tribünlerin tepkisi sebebiyle kenara gelmek isteyen Sadık Çiftpınar'a her iki takımın futbolcularından da destek geldi! #YMSvKSP pic.twitter.com/RDFJMRMtbn— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 19, 2022