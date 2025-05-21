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Sakarya Büyükşehir sporcuları madalya kürsüsünü boş bırakmıyor

Sakarya Büyükşehir sporcuları madalya kürsüsünü boş bırakmıyor

15:1221/05/2025, Çarşamba
IHA
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Sakarya Büyükşehir sporcuları madalya kürsüsünü boş bırakmıyor
Sakarya Büyükşehir sporcuları madalya kürsüsünü boş bırakmıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, çeşitli dallarda şampiyonluk ve dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ulusal ve uluslararası alanda başarılarına devam ediyor. Antalya’da düzenlenen Turkish Open Wako World Cup organizasyonunda mindere çıkan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kickboks sporcuları, birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele etti. 14 ve 18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Ceylin Susuz ve Hüseyin Talha Demir Dünya kupasında üçüncü olarak kürsüde yerlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı atletlerinden Ali Turan ise 2 farklı organizasyondan şampiyonluk ve derece elde ederek yine gurur kaynağı oldu. Turan, 18 Mayıs’ta düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonunda 65-69 yaş kategorisinde ikinci olmayı başardı. Ankara Yarı Maratonunda ter döken başarılı sporcu, kendi kategorisinde şampiyon oldu. 19 Mayıs’ta gerçekleştirilen organizasyona bin 500’den fazla sporcu katıldı.

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