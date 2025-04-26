Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyon Bursa deplasmanda Karşıyaka’ya mağlup oldu

Şampiyon Bursa deplasmanda Karşıyaka’ya mağlup oldu

17:3026/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Bursa deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Bursa deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Bursa deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı. Maç ev sahibi Karşıyaka’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 59’ Kadir Bakırtaş ve 90+9’ Mert Yusuf Torlak’tan geldi.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Karşıyaka evinde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bursaspor'u 2-0 yenerek normal sezonu 2'nci sırada tamamladı. Ev sahibi ekibin gollerini 59'uncu dakikada Kadir, 90+9'uncu dakikada Mert kaydetti. Bu sonuçla 60 puana ulaşan Karşıyaka, grup içi Play-Off finalinde mücadele etme hakkı kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada konuk ekip atağında ceza sahası dışından Mücahit Can'ın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

26'ncı dakikada Karşıyaka'nın soldan kazandığı kornerde Enes ortaladı, ceza sahasında Onur'un yerden vuruşunda top kaleci Anıl'ın kucağında kaldı.

45'inci dakikada Ali Sinan'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda Anıl uzanarak topa sahip oldu.

45+5'inci dakikada Mücahit Can, kaleci Hakan'ın sektirdiği topu yakın mesafeden dışarı yolladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada Karşıyakalı Erdal'ın yaklaşık 25 metreden çok sert şutunda top üst direkte patladı. Karşıyakalı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itirazları sonuç vermedi.

59'uncu dakikada Karşıyaka golü buldu. Savunmadan çıkarken Mehmet Yiğit'in kaptırdığı topu önünde bulan Kadir, ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

89'uncu dakikada sağdan Yiğit Ali'nin kullandığı serbest vuruşta Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

90'ıncı dakikada sağdan Bedran kesti, arka direkte Enes'in kafa vuruşunda kalecinin altından geçen topa defans çizgiden çıkardı. Bu pozisyon sonrası Bursaspor tribünlerine hareket yapan Enes ile Bursasporlu Ahmet İlhan arasında gerginlik yaşandı.

90+9'uncu dakikada Vefa ceza sahasında Ali Sinan'ı indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Sinan'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl'ın çeldiği topu Mert filelere yolladı: 2-0.

Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.



#3. Lig
#Bursaspor
#Karşıyaka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?