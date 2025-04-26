Şampiyon Bursa deplasmanda Karşıyaka’ya mağlup oldu

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Bursa deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı. Maç ev sahibi Karşıyaka’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 59’ Kadir Bakırtaş ve 90+9’ Mert Yusuf Torlak’tan geldi.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Karşıyaka evinde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bursaspor'u 2-0 yenerek normal sezonu 2'nci sırada tamamladı. Ev sahibi ekibin gollerini 59'uncu dakikada Kadir, 90+9'uncu dakikada Mert kaydetti. Bu sonuçla 60 puana ulaşan Karşıyaka, grup içi Play-Off finalinde mücadele etme hakkı kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada konuk ekip atağında ceza sahası dışından Mücahit Can'ın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
26'ncı dakikada Karşıyaka'nın soldan kazandığı kornerde Enes ortaladı, ceza sahasında Onur'un yerden vuruşunda top kaleci Anıl'ın kucağında kaldı.
45'inci dakikada Ali Sinan'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda Anıl uzanarak topa sahip oldu.
45+5'inci dakikada Mücahit Can, kaleci Hakan'ın sektirdiği topu yakın mesafeden dışarı yolladı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
52'nci dakikada Karşıyakalı Erdal'ın yaklaşık 25 metreden çok sert şutunda top üst direkte patladı. Karşıyakalı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itirazları sonuç vermedi.
59'uncu dakikada Karşıyaka golü buldu. Savunmadan çıkarken Mehmet Yiğit'in kaptırdığı topu önünde bulan Kadir, ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.
89'uncu dakikada sağdan Yiğit Ali'nin kullandığı serbest vuruşta Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90'ıncı dakikada sağdan Bedran kesti, arka direkte Enes'in kafa vuruşunda kalecinin altından geçen topa defans çizgiden çıkardı. Bu pozisyon sonrası Bursaspor tribünlerine hareket yapan Enes ile Bursasporlu Ahmet İlhan arasında gerginlik yaşandı.
90+9'uncu dakikada Vefa ceza sahasında Ali Sinan'ı indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Sinan'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl'ın çeldiği topu Mert filelere yolladı: 2-0.
Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.