Şampiyon Bursa deplasmanda Karşıyaka’ya mağlup oldu

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftada Karşıyaka evinde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bursaspor'u 2-0 yenerek normal sezonu 2'nci sırada tamamladı. Ev sahibi ekibin gollerini 59'uncu dakikada Kadir, 90+9'uncu dakikada Mert kaydetti. Bu sonuçla 60 puana ulaşan Karşıyaka, grup içi Play-Off finalinde mücadele etme hakkı kazandı.