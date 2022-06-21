Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TÜSİAD Başkanı'na sert tepki: Türk olamıyorsanız bari insan olun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. TÜSİAD Başkanı'na sert tepki gösteren Bahçeli "TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet duyduğu ülke neresidir. Bir kez olsun milli olsun. Boş yapmayın, Türk de olamıyorsanız bari insan olun. TÜSİAD'ın selam durduğu İsveç, Kandil'in finans bankasına dönüşmüştür. Zillet ittifakı ile İsveç bu durumdan mutlu mudur? Brüksel'de toplanan NATO Savunma Bakanları toplantısında PKK'nın elindeki silahların Sayın Akar eliyle mutahaplarına gösterilmesi ihanet çetesinin nerelere ulaştığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.