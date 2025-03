Serdar Dursun: '7’de 7 yaparsak şampiyon oluruz'

İran’da her şeyin yolunda olduğunu ifade eden 33 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu, “Şu an her şey yolunda. Hoca ile birlikte oraya gittikten sonra iyi bir giriş yaptık. Lideriz, son maçı da kazandık. Gollerimi atıyorum, mutluyum, oynuyorum. Şu an için her şey olumlu. 7 maçımız kaldı. 7’de 7 yaparsak şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.