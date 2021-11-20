Spor Sergio Agüero futbolu bırakma kararı aldı
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Sergio Agüero futbolu bırakma kararı aldı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı aldı. Dünyaca ünlü yıldızın, önümüzdeki hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyerek, aldığı kararı açıklaması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Agüero futbolu bırakma kararı aldı
Agüero, Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılmıştı.

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etmişti. Mücadelenin 41. dakikasında nefes almakta zorlanan ve Sergio Agüero hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtilmişti.

  • Futbolu bırakıyor
  • İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise; Sergio Agüero, yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı aktif futbolculuk kariyerini bitirme kararı aldı. 33 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek bu kararını açıklaması bekleniyor.

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Deportivo maçında rahatsızlanan Agüero hastaneye kaldırıldı
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Deportivo maçında rahatsızlanan Agüero hastaneye kaldırıldı

Agüero, Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılmıştı.
Agüero, Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılmıştı.
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