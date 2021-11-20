Sergio Agüero futbolu bırakma kararı aldı

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etmişti. Mücadelenin 41. dakikasında nefes almakta zorlanan ve Sergio Agüero hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtilmişti.

Futbolu bırakıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise; Sergio Agüero, yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı aktif futbolculuk kariyerini bitirme kararı aldı. 33 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek bu kararını açıklaması bekleniyor.

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