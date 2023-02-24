Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den Fenerbahçe yorumu: 'Zor bir eşleşme olacak'

UEFA Avrupa Lig play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, ikinci maç ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Bu eşleşme sonrasında Sevilla Sportif Direktörü Monchi, zor bir karşılaşma olacağını söyledi. Monchi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yaşanan depremden dolayı başsağlığı diliyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu tür maçlar için tecrübeli oyuncuları var. Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederim ama deplasmanda sonuç almaya çalışacağız."

"Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Bu seviyede deneyimli oyunculara sahip ve dolu tribünler önünde yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyor. Attila Szalai, zaten yakından tanıdığımız bir oyuncu. Belçikalı golcü Batshuayi ve Türk futbolunun en iyilerinden olan kalecileri Altay Bayındır gibi çok iyi oyunculardan oluşan takım. Bizim için zor bir eşleşme olacak."