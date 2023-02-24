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Spor

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den Fenerbahçe yorumu: 'Zor bir eşleşme olacak'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Kura çekimi sonrasında bu oynanacak olan mücadeleyi değerlendiren Sevilla Sportif Direktörü Monchi, zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:36 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sevilla Sportif Direktörü Monchi

Sevilla Sportif Direktörü Monchi

UEFA Avrupa Lig play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, ikinci maç ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Bu eşleşme sonrasında Sevilla Sportif Direktörü Monchi, zor bir karşılaşma olacağını söyledi. Monchi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"İkinci maçın İspanya'da olmasını tercih ederdim"

"Yaşanan depremden dolayı başsağlığı diliyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu tür maçlar için tecrübeli oyuncuları var. Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederim ama deplasmanda sonuç almaya çalışacağız."


"Çok iyi oyuncuları var"

"Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Bu seviyede deneyimli oyunculara sahip ve dolu tribünler önünde yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyor. Attila Szalai, zaten yakından tanıdığımız bir oyuncu. Belçikalı golcü Batshuayi ve Türk futbolunun en iyilerinden olan kalecileri Altay Bayındır gibi çok iyi oyunculardan oluşan takım. Bizim için zor bir eşleşme olacak."


"Daha önce elenmiştik"

"2008'de İstanbul'dan 3-2'lik bir mağlubiyetle döndük, sahamızda kazandık fakat penaltılarda kaybettik ve onlara elendik."



#Fenerbahçe
#Sevilla
#Monchi
1 saat önce
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Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den Fenerbahçe yorumu: 'Zor bir eşleşme olacak'
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