Guardiola'nın eski gözdesi TFF 3. Lig'e transfer oldu

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Global İletişim Ortağı' olduğu KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik şiddet ve cinayette hala ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir'' açıklamasında bulundu. CHP'ye başörtüsü için anayasa teklifini yineleyen Erdoğan, ''Gelin ayrım yapmadan başörtüsü konusunu anayasada halledelim'' ifadelerini kullandı.