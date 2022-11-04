Guardiola'nın eski gözdesi TFF 3. Lig'e transfer oldu

Karaman Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Sinan Kurt'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sinan Kurt kariyerinde; M’Gladbach, Bayern Münih ve Hertha Berlin formaları giymişti.
Genç oyuncu, Pep Guardiola döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle M’Gladbach'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Guardiola bir maçta Sinan Kurt'a A takımda şans vermişti.
🔴⚪️Sinan Kurt Karaman Futbol Kulübü’nde!
Geçmişte, Bayern Münih, M’Gladbach ve Hertha Berlin formaları da giyen, 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu artık Kırmızı Beyaz! pic.twitter.com/5Jz40L1fVo
🔴⚪️Sinan Kurt Karaman Futbol Kulübü’nde!