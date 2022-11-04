Spor Guardiolanın eski gözdesi TFF 3 Lige transfer oldu
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Guardiola'nın eski gözdesi TFF 3. Lig'e transfer oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman FK, kariyerinde Bayern Münih forması da giymiş olan Sinan Kurt'u renklerine bağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Kurt hangi takıma transfer oldu?
Pep Guardiola ve Sinan Kurt

Karaman Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Sinan Kurt'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sinan Kurt kariyerinde; M’Gladbach, Bayern Münih ve Hertha Berlin formaları giymişti.

Genç oyuncu, Pep Guardiola döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle M’Gladbach'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Guardiola bir maçta Sinan Kurt'a A takımda şans vermişti.

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