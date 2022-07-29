Spor Sivasspor Süper Kupa için İstanbula gitti
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor Süper Kupa için İstanbul'a gitti

Süper Kupa yarın akşam sahibini buluyor. Finalde Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile karşılaşacak olan Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor, şehirdeki son hazırlıkları yaptıktan sonra maç için İstanbul'a hareket etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sivasspor Süper Kupa için İstanbula gitti
Sivasspor geçen sezon Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Sivasspor, Süper Kupa'da Trabzonspor ile yarın oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin kentteki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gitti.

Son çalışmasını bugün saat 17.00'de Başakşehir Tesisleri'nde yapacak olan Sivasspor kafilesi, daha sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kırmızı-beyazlıların 21 kişilik kafilesi şu isimlerden oluştu:
Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.

📋 Trabzonspor maçı kafilemiz.#GösterGücünü ♥️🤍 #SüperKupa pic.twitter.com/apldUw02Ab

Avrupa futbolunda "süper" cumartesi
SPOR
Avrupa futbolunda "süper" cumartesi
İreme son görev

İrem'e son görev

Cenaze programının detayları belli oldu.
​Kanserin baş düşmanı

​Kanserin baş düşmanı

Meksika'da gördü Türkiye'de yetiştirdi.
Alevler otele sıçradı

​Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı.

​Zelenskiy'den Odessa limanında tahıl sevkıyatı mesajı...

​Kulüp sitesinden, İsmael hakkında çıkan ayrılık söylentileri yalanlandı.

​BAYKAR paylaştı: Tasarımı ve özellikleri belli oldu.

Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor: Uzmanlar uyardı.

İlhan İrem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

​Avrupa'da beş ligin Süper Kupası sahibini buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.