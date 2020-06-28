SÜPER LİG

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın penaltısı gündem oldu: "Panenka penaltısı mı denedi?"

Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor ile oynadığı Süper Lig maçında kaçırdığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen 25 yaşındaki futbolcunun kullandığı penaltı atışı için mücadelenin spikeri Ali Okancı, "Mert Hakan acaba panenka mı denedi?" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Mert Hakan Yandaş kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarının hemen başında penaltı kazandı. Kırmızı beyazlılarda topun başına Mert Hakan Yandaş geldi. 25 yaşındaki futbolcu penaltıyı kalenin üstünden dışarı attı.

Herkesi şaşkına uğratan bu penaltı atışı esnasında maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Okancı, "Mert Hakan acaba panenka mı denedi?" ifadesini kullandı.

Penaltı tekrarında Mert Hakan Yandaş'ın penaltı atışı esnasında kararsız kaldığı görüldü. Başarılı oyuncu kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

  • Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaşmış ve sezonun bitiminin ardından İstanbul'a gideceği belirtilmişti.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de kullandığı üç penaltı vuruşunun ikisinden yararlanamadı.

  • Kayserispor (Kaçırdı)
  • Ankaragücü (Kaçırdı)
  • Alanyaspor (Attı)

Fenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı
Fenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı

Sivasspor'da gösterdiği performansla büyük bir çıkış yapan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. Galatasaray'a transfer olması beklenen ancak son anda sarı lacivertli yöneticilerin fiyat yükselterek ikna ettiği başarılı oyuncunun küçüklük fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.Galatasaraylı olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafta Galatasaray forması giydiği görüldü. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarlar attıkları mesajlarla tartışmaya girdi.6 maç sonra bonservisini eline alacak olan Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon, 26 Süper Lig maçında 6 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detayRıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladı


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