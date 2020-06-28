Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor ile oynadığı Süper Lig maçında kaçırdığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen 25 yaşındaki futbolcunun kullandığı penaltı atışı için mücadelenin spikeri Ali Okancı, "Mert Hakan acaba panenka mı denedi?" ifadesini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarının hemen başında penaltı kazandı. Kırmızı beyazlılarda topun başına Mert Hakan Yandaş geldi. 25 yaşındaki futbolcu penaltıyı kalenin üstünden dışarı attı.
Herkesi şaşkına uğratan bu penaltı atışı esnasında maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Okancı, "Mert Hakan acaba panenka mı denedi?" ifadesini kullandı.
Penaltı tekrarında Mert Hakan Yandaş'ın penaltı atışı esnasında kararsız kaldığı görüldü. Başarılı oyuncu kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.
Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaşmış ve sezonun bitiminin ardından İstanbul'a gideceği belirtilmişti.
Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de kullandığı üç penaltı vuruşunun ikisinden yararlanamadı.
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