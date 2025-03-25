Somaspor'un konuğu Menemen FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor hafta içi mesaisinde yarın play-off hattındaki Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Sıralamada 29 puanla 13'üncü basamakta yer alan Somaspor'un teknik patronu Özgür Bayer, güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceklerini ve kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.
52 puana sahip 4'üncü Menemen FK'nın çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür, play-off yolunda kayıp yaşamak istemediklerini ve istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi. Somaspor'dan sezon başında ayrılıp Menemen FK'nın dümenine geçen Burhanettin Basatemür, kariyerinde 5 yıl görev yaptığı siyah-beyazlıları 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşımıştı.