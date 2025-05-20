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Şampiyon Galatasaray'dan Yenikapı paylaşımı

Şampiyon Galatasaray'dan Yenikapı paylaşımı

20:5520/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şampiyon Galatasaray'dan Yenikapı paylaşımı
Şampiyon Galatasaray'dan Yenikapı paylaşımı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'dan kutlamalara yönelik son dakika açıklaması geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şampiyonluk kutlamalarının 25 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenleneceği açıklandı.

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlama hazırlıkları devam ediyor. Kulüpten yapılan son dakika açıklamasıyla, şampiyonluk kutlamalarının 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleneceği duyuruldu.


VİDEOLU PAYLAŞIM

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı'da düzenleyeceğini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile açıkladı. İşte o video;





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