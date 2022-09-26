Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maç değerlendirmesi tepki çekti A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında alınan mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. Kuntz, istifa etmeyi düşünmediğini söylerken, "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum, beni daha fazla motive etti" diye konuştu.

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