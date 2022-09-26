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Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maç değerlendirmesi tepki çekti

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında alınan mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. Kuntz, istifa etmeyi düşünmediğini söylerken, "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum, beni daha fazla motive etti" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stefan Kuntzun Faroe Adaları maç değerlendirmesi tepki çekti
Stefan Kuntz - Milli Takım Teknik Direktörü

Faroe Adaları'nın milli takımımızı 2-1 yendiği maçtan sonra konuşan Stefan Kuntz, istifa etmeyeceğini söylerken mevcut milli takımla ilgili tartışılan ifadeler kullandı.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum, beni daha fazla motive etti."
  • "Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Koşullar dedik. Yağmur, rüzgar... Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde, Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."
  • "Ayrılık spekülasyonlarının neden bir ay önce çıktığını anlamış değilim. 4 galibiyet almıştık, bundan sonra neden bu spekülasyonlar çıktı anlamıyorum. Şu an bu normal. Ancak mevcut durumu değerlendirdiğimizde, sabırsızlık hiçbir şey değiştirmeyecektir."
  • "İddialar gündeme geldiğinde, başkanımız ve Hamit Altıntop gereken cevapları veriyorlar. Bunların çok daha ufak şekilde yer verildiğini görüyorsunuz. Bu kültürün bir parçası mı bilmiyorum."
  • "Türkiye'yi seviyorum. Beni bu şekilde değerlendirin, çalışıyor mu diye sorun. Kendi tanıtımımı yapmak gibi bir hedefim yok. Hoca değiştirebilirsiniz ama bu bir sonuç getirmeyecektir. Bunu tekrardan vurgulayayım."
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