Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maç değerlendirmesi tepki çekti

Faroe Adaları'nın milli takımımızı 2-1 yendiği maçtan sonra konuşan Stefan Kuntz, istifa etmeyeceğini söylerken mevcut milli takımla ilgili tartışılan ifadeler kullandı.
İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum, beni daha fazla motive etti."
- "Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Koşullar dedik. Yağmur, rüzgar... Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde, Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."
- "Ayrılık spekülasyonlarının neden bir ay önce çıktığını anlamış değilim. 4 galibiyet almıştık, bundan sonra neden bu spekülasyonlar çıktı anlamıyorum. Şu an bu normal. Ancak mevcut durumu değerlendirdiğimizde, sabırsızlık hiçbir şey değiştirmeyecektir."
- "İddialar gündeme geldiğinde, başkanımız ve Hamit Altıntop gereken cevapları veriyorlar. Bunların çok daha ufak şekilde yer verildiğini görüyorsunuz. Bu kültürün bir parçası mı bilmiyorum."
- "Türkiye'yi seviyorum. Beni bu şekilde değerlendirin, çalışıyor mu diye sorun. Kendi tanıtımımı yapmak gibi bir hedefim yok. Hoca değiştirebilirsiniz ama bu bir sonuç getirmeyecektir. Bunu tekrardan vurgulayayım."