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Suarez'den Muslera'yı duygulandıran mesaj

Uruguay'ın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Şili karşısında attığı golü annesini kaybeden vatandaşı Fernando Muslera'ya adadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suarez attığı golün ardından Muslera'ya destek mesajı yolladı.

Suarez attığı golün ardından Muslera'ya destek mesajı yolladı.

Fotoğraf: RAUL MARTINEZ / Reuters

2020 Dünya Kupası Güney Amerika Elemleri maçında Uruguay ile Şili karşı karşıya geldi. Uruguay maçı, Luis Suarez ve Maximiliano Gomez'in golleriyle 2-1 kazandı.

Mücadelenin 39. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Suarez, attığı golün ardından Muslera'ya mesaj gönderdi.

"Muslera ve ailesine güç diliyorum"

Formasının altındaki, "Muslera ve ailesine güç diliyorum" tişörtünü kameralara gösteren Suarez, kısa süre önce annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisine başsağlığı diledi.

Maçı evinden takip eden Fernando Muslera da sosyal medya hesabından Suarez'in görüntüsünü "Teşekkürler kardeşim" ifadeleriyle paylaştı.

Muslera'nın teşekkür mesajı
Muslera'nın teşekkür mesajı

Fernando Muslera’nın acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Fernando Muslera’nın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/qRYdWDdmau&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2020 Derbide kazanan çıkmadı (ÖZET)

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