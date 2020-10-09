Suarez'den Muslera'yı duygulandıran mesaj

2020 Dünya Kupası Güney Amerika Elemleri maçında Uruguay ile Şili karşı karşıya geldi. Uruguay maçı, Luis Suarez ve Maximiliano Gomez'in golleriyle 2-1 kazandı.

Mücadelenin 39. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Suarez, attığı golün ardından Muslera'ya mesaj gönderdi.

"Muslera ve ailesine güç diliyorum"

Formasının altındaki, "Muslera ve ailesine güç diliyorum" tişörtünü kameralara gösteren Suarez, kısa süre önce annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisine başsağlığı diledi.

Maçı evinden takip eden Fernando Muslera da sosyal medya hesabından Suarez'in görüntüsünü "Teşekkürler kardeşim" ifadeleriyle paylaştı.