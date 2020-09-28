Sondakika: Fernando Muslera'nın annesi hayatını kaybetti
Fernando Muslera’nın acı günü: Sarı kırmızılıların kaptanı Muslera'nın annesi hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi vefat etti. Galatasaray konuya ilişkin yaptığı taziye paylaşımında Muslera'ya ve ailesine başsağlığı diledi.
Haber MerkeziİHA
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı. Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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