Fernando Muslera’nın acı günü: Sarı kırmızılıların kaptanı Muslera'nın annesi hayatını kaybetti

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı. Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Derbide kazanan çıkmadı (ÖZET) Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 7'ye, sarı-lacivertliler ise 5'e yükseltti.Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Derbide sahaya meşale atıldıSüper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya meşale atıldı. Yeşil zemine düşen meşale daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.Karşılaşmanın dakika dakika özeti7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan’ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.18. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.20. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda’nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.20. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.26. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes’in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.52. dakikada Deniz’in ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıya gitti.59. dakikada Feghouli’nin pasında Caner’den seken topu alan Belhanda’nın ceza sahası dışından yapığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.63. dakikada Lemos’un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solunda dışarıya gitti.65. dakikada Arda’nın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay topu kurtardı.73. dakikada Babel’in ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Emre’nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.Karşılaşma 0-0 sona erdi.Galatasaray, Fenerbahçe özet izleGalatasaray, Fenerbahçe derbisinin özetini izlemek için tıklayınız.Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti