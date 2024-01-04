TFF, Mete Kalkavan'ın artık yeşil sahada düdük çalmayacağını duyurdu. Kalkavan, Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak görev yapacak. Mete Kalkavan ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken TFF, bir alt klasmana düşürülen ve Süper Lig seviyesine çıkartılan hakemlerle ilgili de bilgilendirme yaptı.