Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan