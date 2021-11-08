Talihsiz pozisyon: Hem kırmızı gördü hem de hafıza kaybı yaşadı

Teknoloji

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini Twitter kullanıcılarına sordu. Anketten 'sat' sonucu çıkınca Tesla hisseleri 2 günde yüzde 16 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri de 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara düştü. Elon Musk'ın kişisel serveti ise 2 günde 50 milyar dolar düşüşle 288 milyar dolara geriledi