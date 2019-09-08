Taylan Antalyalı transferine hukuki takip
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Taylan Antalyalı transferine hukuki takip

Gençlerbirliği Kulübü, Taylan Antalyalı’nın Galatasaray’a transferiyle ilgili hukuki takip başlattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Sarı-kırmızılı kulüp, Taylan Antalyalı'nın da aralarında bulunduğu yeni transferlerine Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Taylan Antalyalı'nın da aralarında bulunduğu yeni transferlerine Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Fotoğraf: SERHAN TÜRK / DHA

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı'nın transfer sürecine ilişkin açıklama yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın transfer sürecinin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Taylan'ın, bir sonraki satıştan pay maddesiyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönderildiği vurgulanırken, "Taylan Antalyalı, bizzat onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın Bucaspor'dan, dönemin şartlarına göre yüksek bir meblağ ile kulübümüze kazandırdığı bir isimdi. Potansiyelini bilmemize, yeteneğine güvenmemize rağmen, o dönem bir türlü istediğimiz verimi alamadık ancak Taylan'daki cevherin farkında olduğumuz için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a verirken, sözleşmeye 'yüzde 40 sonraki satıştan pay' maddesi koyduk. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da bunu kabul etti ama şimdi Taylan'ın Galatasaray'a transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde..." ifadeleri kullanıldı.

İki güzide camia (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray) ve yöneticilerinin, imza parası adı altında Gençlerbirliği'ne bonservis ödememek amacıyla böyle bir yola başvurduklarına ihtimal verilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

  • "Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Başlattığımız hukuki çalışma titizlikle sürmektedir. Kulüplerin ekonomileri, yaptıkları işler, en ufak hareketlerine kadar didik didik inceleniyorken, hukuka güvenmekten başka çaremiz yok. Ne Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor camialarını, ne de genç futbolcuyu yıpratmadan, sürecin hukuki araştırmasını yapıyoruz. İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine ihtimal vermiyoruz. Bu hukuki takibi, hakkımızı korumak, hakkımızı aramak için yapıyoruz."

"Sonraki satıştan pay" maddesinin birçok transferde kullanıldığı vurgulanırken, "Bunun suistimal edilmesi, arkadan dolaşılarak ayak oyunlarıyla devre dışı bırakılması, sonuçta tüm kulüplere zarar verecektir. Sadece bizim gibi yetiştirici kulüpler değil, bugün bu yollardan faydalanarak günü kurtardığını, transferi kotardığını zannedenler, yarın en büyük zararı görecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Taylan Antalyalı, kulübü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi mahkemelik oluyor
Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi mahkemelik oluyor

Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın transferi yargıya taşınıyor. Oyuncunun satışından yüzde 40 payı bulunan Gençlerbirliği'nin hukuki olarak hakkını arayacağı belirtildi.Gazeteci Atilla Türker'in gündeme taşıdığı haberde; Erzurumspor’un Taylan Antalyalı’nın bir önceki kulübü olan Gençlerbirliği’ne yüzde 40 oranında bonservis payı vermemek için "Bonservis almadık", Galatasaray’ın da Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşamamak için, “Bonservis ödemedik” görüntüsü verdikleri ifade edildi.Türker ayrıca, Taylan Antalyalı’ya ödenecek 4 milyon liralık imza parasının da bir şekilde bonservis bedeli olarak Büyükşehir Erzurumspor’a aktarılacağı yönünde iddiaların olduğunu aktardı.Atilla Türker, Gençlerbirliği ile Erzurumspor arasında Taylan Antalyalı için yapılan sözleşmeyi de yayınladı;Galatasaray'ın Taylan Antalyalı'nın transferi için KAP'a yaptığı açıklama; “Profesyonel futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücretiAyrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.📸 Taylan Antalyalı! #AslanlarSahada pic.twitter.com/hPg5pKfpNs&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 4 Eylül 2019

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