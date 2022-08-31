Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladı.

Tolga Ciğerci hangi takıma transfer oldu?

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, serbest oyuncu pozisyonunda bulunan Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eryaman Stadyumu’nda yapılan imza töreninde kulüp başkanı Faruk Koca, kulüp yöneticileri, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan yer aldı.

"Tolga'ya güveniyoruz"

1.5 aydır görüşmelerin devam ettiği Tolga Ciğerci’yi sürpriz bir imza töreniyle duyuran Başkan Koca, “Siz futbolcuya, hocaya, camiaya bir hedef göstermezseniz, motivasyonun yarısını kaybederseniz. Zirveler neyse hedefimiz odur. Oyuncularımızı buna motive edeceğiz. Biz hocamıza güveniyoruz, futbolcularımıza güveniyoruz, Tolga’ya güveniyoruz” diye konuştu.

"Tolga bize çok kalite katacak"

Tolga Ciğerci transferinde ısrarcı olduğunu ifade eden teknik direktör Ömer Erdoğan, Tolga’nın kadroya çok güç katacağını aktararak şunları söyledi:

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“Tolga bize çok kalite katacak. Tolga’yı Bundesliga günlerinden beri takip ediyorum. Geçen sene kendi mevkiinde Süper Lig’in en iyi oyuncusuydu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok çalışarak bu kulübü hak ettiği en iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz.”

"Fiziksel olarak çok iyiyim"

Ankaragücü’nün büyük bir camia olduğunu kaydeden Tolga Ciğerci, “O nedenle burayı tercih ettim. Hedeflerimiz var. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur, puanları toplarız. Fiziksel olarak çok iyiyim, çok iyi çalıştım ama birkaç takım idmanı gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda maçıma çıkmış olurum” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarını terletmişti.

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