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Francesco Totti'den final öncesi Mbappe-Messi yorumu

Katar 2022 Dünya Kupası'nda Pazar günü finalde Arjantin ve Fransa'nın her şeyi ortaya koymak için karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nı kazanmanın ne olduğunu bilen İtalyan futbolcu Francesco Totti, bir tarafta Messi bir tarafta Mbappe'nin olduğu finalde kimin kazanacağı konusunda kararsız kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tottiden Messi ve Mbappe yorumu: İki kişi az oynardım
Roma efsanesi olarak kabul edilen Totti, 2017'de futbolu bıraktı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası, finali oynanmamışken daha şimdiden en iyi turnuvalar arasına girdi.

Bu kupayı 2006 yılında İtalya ile kazanan Roma efsanesi Francesco Totti ise İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin yaptığı soru cevapta final öncesi düşüncelerini aktardı.

Kim kazanacak?

  • "Gerçekten bilmiyorum. Sadece herkesin istediği güzel bir final olduğunu biliyorum"

Arada kalsan kimi seçerdin?

  • "İkisini de seçerdim. İki kişi az oynardım ama onlarsız oynamazdım"

İkisi artı Totti?

  • "Hayır üçümüzün olduğu takım çok ofansif olurdu"

Dünya Kupası'nda çok mu defansif futbol var?

  • "Herkesin kendine özgü bir oyun tarzı var. Belirledikleri sisteme ve rakibe göre oynuyorlar"

Turnuvada hayal kırıklığı ve sürpriz?

  • "Sadece sürpriz diyorum ve çok kolay: Fas. Yarı finale çıkmalarını kim bekliyordu?"

Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Fas, taraflı tarafsız herkes tarafından turnuvanın sürprizi gibi görünüyor.
Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Fas, taraflı tarafsız herkes tarafından turnuvanın sürprizi gibi görünüyor.

Messi ve Mbappe'nin tanımı?

  • "İki uzaylı ama aynı zamanda kolektif çalışmaya da ihtiyacınız var, takımın her üyesi onları böyle oynayabilecek bir konuma getiriyor. Arjantin ve Fransa, kazanma arzuları sayesinde finaldeler"

Messi ve Mbappe bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Messi ve Mbappe bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Zaniolo'nun büyümesi gerekiyor mu?

  • "Yanlış anlaşılmaktan hiç hoşlanmıyorum. Harika bir oyuncu olmak için hem saha içinde hem de saha dışında büyümeniz gerekiyor"

Roma Şampiyonlar Ligi'ne gider mi?

  • "Hepimiz öyle umuyorum"

İtalya'sız bir Dünya Kupası?

  • "Kolezyumsuz Roma"

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